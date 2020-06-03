برلماني: مصر مستمرة في حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن مصر مستمرة في حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات التضخم، رغم فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يؤكد نجاح الحكومة في خطتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف الكمار أن توقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض رغم أزمة كورونا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.أشار إلى أن السياسة التي تتبعها الدولة تؤتي ثمارها، وأن هناك العديد من الشهادات الدولية تؤكد أهمية جهود الدولة في خفض معدلات التضخم، واتباع إجراءات الضبط المالي.وأشاد النائب البرلماني بجهود الحكومة والبنك المركزي ومجلس النواب في هذا الصدد من خلال سن التشريعات التي تساعد الاقتصاد المصري، والحد من معدلات التضخم، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي طموح وبدعم قوي من القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام أمام أي اعتبارات قصيرة الأجل، ما يسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل للمصريين.