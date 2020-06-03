مقترح بتطبيق نظام «التقاضي عن بُعد» لمواجهة زحام المحاكم

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لتطبيق نظام "التقاضي عن بُعد"؛ لنظر الدعاوى الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.وقال أبو طالب، في مقترحه الأربعاء، إنه بعد عودة العمل بالمحاكم كانت مشاهد الزحام والتكدس وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية هي السمة الغالبة، وفي ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المحامين، أصبح لا مفر من تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد".يرى النائب البرلماني أن اتباع نظام التقاضي عن بُعد، يعد الحل الأمثل لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، خاصة أن المحاكم المصرية الجنائية بدءًا من محكمة النقض وانتهاء إلى محاكم الجنح تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور المتقاضين والتي تصل عدد القضايا المنظورة أمامها في اليوم الواحد ما يزيد عن 500 و600 قضية بالرول.ولفت إلى أن تطبيق "التقاضي عن بُعد" يحقق مصلحة الجموع التي تنادي بالعدالة الناجزة، كما يوفر ملايين الجنيهات على الدولة، والوقت والجهد على المحامين، وسيساهم في سرعة وزيادة نسبة الفصل في القضايا.