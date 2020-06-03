السفارة الأمريكية توجه خطاب شكر لـ«عزل إسنا»

خاطبت السفارة الأمريكية في القاهرة إدارة مستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، موجهة الشكر للفريق الطبي بالمستشفى.وأعربت السفارة عن امتنانها وتقديرها لمجهودات المستشفى في مساعدة عدد من المرضى الأمريكان على التعافي من الفيروس، وعودتهم إلى بلادهم في أتم صحة.وقال وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي بإسنا، إنَّ إدارة المستشفى تلقت مخاطبة رسمية من جانب السفارة الأمريكية في مصر، ومقرها في القاهرة، أثنت فيها على مجهودات الفريق الطبي بالمستشفى، والذين قاموا بدورهم بمساعدة عدد من المرضى الأمريكان من بينهم مرضى متقدمين بالعُمر، ويعاني البعض منهم من أمراض مزمنة.وأضاف أن الخطاب جاء نصه كالآتي: «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتكم الاستثنائية لأربعة سائحين من مواطني الولايات المتحدة الذين تمَّ علاجهم بالمستشفى، ولقد كانت لمجهوداتكم دور فعال في تعافيهم والعودة الآمنة لعائلاتهم في الولايات المتحدة، ونحن نقدر بعمق جهودكم التي لا تعرف الكلل، إن رعايتكم لمواطنينا تستمر في إظهار روابط الصداقة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، ونشكركم على التزامك الرائع بمواطنينا».وأوضح أنَّ إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى بلغ حتى الآن 502 حالة من مختلف الجنسيات من بينها المصرية والألمانية والسويسرية والأمريكية والإنجليزية والإيطالية، وكان من بينهم مصابين تجاوزت أعمارهم الـ80 عامًا، وكان التاريخ الطبي لعدد كبير منهم مدرج به أمراض مزمنة، كل هذا كان بمثابة التحديات التي واجهت الفرق الطبية المتتابعة بالمستشفى، إلا أنه بتوفيق من الله نجحت الفرق الطبية في التعامل مع هذه الحالات، ومساعدتهم على التعافي.ووجه مناشدة إلى جموع المصريين بضرورة المكوث في منازلهم، وتجنب الخروج والاختلاط للحد من انتشار الفيروس، والقضاء عليه بتحقيق أقل خسائر ممكنة.