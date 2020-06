عبير صبري لمتابعيها: خليكم إيجابيين على قد ما تقدروا (فيديو)

View this post on Instagram

ناموا من غير ماتخافوا وانسوا ضغط اليوم كله قاوموا كل النكد والخوف عشان مناعتكم وحالتكم النفسيه خليكم ايجابين علي اد ماتقدروا وخلينا ندعي لبعض كلنا بالسلامه والشفاء #AA#ماشاء_الله #abeer_sabry #abeersabry