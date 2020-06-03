عبير صبري لمتابعيها: خليكم إيجابيين على قد ما تقدروا (فيديو)

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو كوميدي لطفل صغير.وعلقت عبير صبري على الفيديو قائلة: "ناموا من غير ما تخافوا، وانسوا ضغط اليوم كله، قاوموا كل النكد والخوف؛ عشان مناعتكم وحالتكم النفسية، خليكم إيجابيين على قد ما تقدروا، وخلينا ندعي لبعض كلنا بالسلامة والشفاء".يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضًا.