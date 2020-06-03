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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان: 33 إصابة جديدة بكورونا فى «دهوك»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:01 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في دهوك.

وقالت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، إن الإصابات الجديدة تعود لـ12 رجلًا و15 امرأة،و 6 أطفال، مشيرة إلى أن جميع المصابين من المخالطين لمصاب سابق وممن شاركوا في مأدبة طعام ومن سكنة مدينة دهوك.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات بالإقليم بفيروس كورونا إلى 826 حالة بينها 14 وفاة و434 حالة شفاء.

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