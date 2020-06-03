إسبانيا الأولى عالميا كأنظف مياه في العالم

احتلت إسبانيا المرتبة الأولى عالميا في تصنيف ضم 47 دولة يراقبها برنامج العلم الأزرق، وتمثل أهم الوجهات للسياحة الشاطئية في جميع أنحاء العالم.وجاءت اليونان في المركز الثاني، حيث حصل 497 موقعًا على شهادة العلم الأزرق كأنظف مياه في العالم.ومنحت لجنة العلم الأزرق الدولية التصنيف لـ 3985 شاطئًا و691 مرسى، و82 قاربًا في جميع أنحاء العالم.وكانت اليونان قد تلقت أول علم أزرق لها في عام 1987.