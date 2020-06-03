رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:39 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تعلن السفارة الإسبانية بالقاهرة، غدًا الخميس، اسم المترجم الفائز بالنسخة الثانية من مسابقة الترجمة، التي نظمتها بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، بمقر إقامة سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاساريس، بحضور المستشارة الثقافية، مونتسرات مومان.

وأطلقت الجائزة النسخة الثانية من الجائزة في مارس الماضي، لدعم شباب المترجمين في مصر، وقد فاز بالجائزة في نسختها الأولى عام 2015، المترجم د.طه زيادة.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الحالية نخبة من أساتذة اللغة الإسبانية من جامعات القاهرة والأزهر وحلوان.

وقالت السفارة الإسبانية بالقاهرة، إن لجنة التحكيم وجدت أن مستوى الترجمة متميز في جميع الأعمال المتقدمة للمشاركة في المسابقة، مما يدل على الجهد الكبير الذي بذله المترجمون في تدريبهم وكذلك في عملهم اليومي.

موضوعات متعلقة

«المستلزمات الطبية»: 80% من الكمامات غير مطابقة للمواصفات

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (خاص)

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

الصور

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

الأكثر قراءة

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكي مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكي عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

منوعات

إسبانيا الأولى عالميا كأنظف مياه في العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
ثروت الخرباوي
كيف تحوّل شباب الإخوان إلى قتلة لا أمل فى توبتهم؟
المزيد

الثقافة

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض

تجربة جلال برجس الروائية فى رسالة ماجستير بالأردن