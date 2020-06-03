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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: بريطانيا ستغير قواعد الهجرة فى هذه الحالة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:52 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين من أن المملكة المتحدة ستغير من قواعد الهجرة لديها، في حال تطبيق القوانين الأمنية الوطنية الصينية في هونج كونج.

وكتب "جونسون"، في مقال له، نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصادرة في هونج كونج، يوم الأربعاء، أنه "منذ تسليم (السيادة على هونج كونج) عام 1997، المبدأ الأساسي كان المفهوم (دولة واحدة ونظامين) المثبت في القانون الأساسي لهونج كونج والمؤكد بموجب الإعلان المشترك الموقع بين بريطانيا والصين".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، أن القرار الصيني حول تطبيق قوانين الأمن الصينية في المدينة "يحد من حرياتها ويقوض حكمها الذاتي بشكل دراماتيكي".

وأضاف أن الخطوة الصينية تخالف الإعلان المشترك، مشيرًا إلى أنه "في حال بسطت الصين قانونها الأمني الوطني، فإن الحكومة البريطانية ستغير من قواعد الهجرة لديها".

وأوضح أن بريطانيا ستسمح لسكان هونج كونج الحاملين لـ "الجنسية البريطانية لما وراء البحار" بدخول المملكة المتحدة لفترة عام مع إمكانية التجديد، بالإضافة إلى المزيد من الحقوق، بما فيها حق العمل، ما يمهد الطريق لحصولهم على الجنسية البريطانية.

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