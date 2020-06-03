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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشديدات أمنية بمحيط البيت الأبيض منعًا لوصول المحتجين (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:41 ص
محيط البيت الأبيض
محيط البيت الأبيض
إسراء صلاح الدين
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انتشرت دوريات أمنية مكثفة في محيط البيت الأبيض، صباح اليوم، استعدادًا للتظاهر والتنديد بعنصرية الشرطة الأمريكية.

وقال أحد المدونين إن المرور تجاه البيت الأبيض يستلزم عبور الكثير من نقاط التفتيش التي تديرها قوات "DEA" الاتحادية، كما أن المركبات العسكرية والمدرعات تجوب وسط المدينة مع سيارات ودوريات مكثفة للشرطة في مشهد غريب للغاية، عن العاصمة واشنطن التي اعتادت الهدوء في كافة الأحداث.

واشتعلت الاحتجاجات الأمريكية بعد مقتل جوروج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا، في مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي بعد وضع ركبته على رقبته، ما دفع الضحية لقول "لا أستطيع التنفس.. جسدي يؤلمني"، ما أثار غضب المجتمع الامريكي بسبب عنصرية الشرطة ضد أصحاب البشرة السمراء.

وكانت تظاهرات أول أمس التي وصلت للبيت الأبيض اتسمت بالعنف، ودوت الانفجارات في محيط مقر الرئاسة الأمريكية، ما دفع البيت الأبيض لإغلاق أضوائه للمرة الأولى منذ 131 عامًا، حيث حاول بعض المتظاهرين الوصول للبيت الأبيض.

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