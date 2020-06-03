مظاهرات حاشدة فى طريقها للبيت الأبيض (فيديو)

Peaceful protest up 14th st in DC before heading down 16th to the White House. Pls share as well as other peaceful protest videos so we can erase the idea that this is all about looting and violence. #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #GeorgeFloydProtests #BLM #PeacefulProtest pic.twitter.com/N2eSoM7hgx — Andrew Kay (@AJBKay) June 2, 2020

رصدت أحد مقاطع الفيديو عبر موقع التدوين العالمي "تويتر"، مسيرة حاشدة تمر بشارع 14 في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعدادًا للوصول إلى البيت الأبيض.وقال أحد المدونين، أن الاحتجاج سلمي وفي طريقه للوصول إلى البيت الأبيض من أجل أن يعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاحتجاجات سلمية، وتطالب فقط بوقف العنصرية ومحو فكرة أن التظاهرات مرتبطة بالعنف والنهب والتخريب.وكانت تظاهرات أول أمس التي وصلت للبيت الأبيض اتسمت بالعنف، ودوت الانفجارات في محيط مقر الرئاسة الأمريكية، ما دفع البيت الأبيض لإغلاق أضوائه للمرة الأولى منذ 131 عامًا.وقد أثارت هذه الأفعال غضب المتظاهرين السلميين الذين يرفضون العنف والتخريب ونهب الممتلكات العامة والمتاجر، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية.واشتعلت الاحتاجات الأمريكية بعد مقتل جوروج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا، في مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي بعد وضع ركبته على رقبته، ما دفع الضحية لقول: "لا أستطيع التنفس.. جسدي يؤلمني"، ما أثار غضب المجتمع الامريكي بسبب عنصرية الشرطة ضد أصحاب البشرة السمراء.