"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

فكرت الفنانة ماجدة الخطيب في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في منتصف الثمانينات بعد الانتهاء من تصوير فيلم "الهروب من الخانكة".أنتجت الفنانة ماجدة الخطيب فيلم "الهروب من الخانكة " بتكلفة700 ألف جنيه وشاركها البطولة الفنان نور الشريف والفنان فريد شوقي.وكان شقيقها أحمد الخطيب مؤلف "الهروب من الخانكة" قد سبقها للهجرة إلى أمريكا لنية البقاء هناك نهائيًا، وتكوين شركة إنتاج عربية، حسب مجلة "ألوان" 26 سبتمبر عام 1987.وافقت الفنانة ماجدة بشأن تأسيس هذه الشركة والمساهمة معه فيها، والبقاء في أمريكا أيضًا بشكل نهائي، ونقل كل أنشطتها هناك، لكنها ستبقي على ملكية شقتها بعمارة الإيموبيليا بالقاهرة.