إيبارشية ملوى تطلق اجتماع «القديس بولس الرسول» لدراسة العهد الجديد

أطلقت إيبارشية ملوى مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع القديس بولس الرسول لدراسة الكتاب المقدس عهد جديد، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وشارك القس متى مجدي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالصاغة ملوي، بإلقاء عظة روحية لتأملات بالعهد الجديد تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية جميع خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.