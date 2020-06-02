حسن المستكاوي عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ: «خناقة شارع»

رفض الكاتب والناقد الرياضى، حسن المستكاوى، التعليق على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برفع اسم المستشار تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة، الثلاثاء، قائلا إنه يريد التعليق على الأحداث الرياضية، وهذا الأمر لا يمت للرياضة بصلة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كأنك بتطلب مني أعلق على خناقة شارع وأنا لا علاقة لي بالأمر".وتحفظ الإعلامي خالد أبوبكر، قائلا إن الأهلي نادي كبير، ولا يمكن تشبيهه بخناقة في الشارع، فضلا عن أنه يحظى باهتمام جمهور الكرة.وفيما يتعلق بالدورى المصرى الممتاز، قال المستكاوي، إن الأهلى كان يستحق بطولة الدورى هذا العام لأنه أفضل فريق هذا الموسم، لكن علينا أن ننسى هذا الدوري، ونفكر في الدورى الجديد بقواعد طبية صارمة.