«التعامل مع التعاليم الخاطئة».. أحدث حلقات «التعليم والعقيدة»

شارك الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة، مساء اليوم في حلقة برنامج "التعليم والعقيدة"، الذي يبث عبر موقع الإيبارشية.وحملت حلقة اليوم من البرنامج عنوان "كيفية التعامل مع التعاليم الخاطئة"، ويواصل نيافته بث برنامجه الأسبوعي مساء كل ثلاثاء.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.