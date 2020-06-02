رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:28 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مصطفى دياب
طباعة
وضعت الفنانة رجاء الجداوي، قبل قليل، على جهاز تنفس صناعي بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في تطور جديد بحالتها الصحية، بعد تدهور شهدته فجر اليوم الثلاثاء، نقلت على إثره لغرفة العناية المركزة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، اليوم، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوحت نسبته بين 87 و89، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.

يذكر أن "الدستور" انفردت بخبر نقلها للعناية المركزة صباح اليوم، وكذلك خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتفاصيل حالتها الصحية، وإيجابية أول تحاليل لها داخل مستشفى أبوخليفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصدر يكشف تفاصيل محاولة هروب مصابة بكورونا من «عزل كفر الدوار»

الصحة: 47 وفاة و1152 إصابة جديدة بكورونا

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«الرمد أبرزها».. أمراض تفشت بين عمال حفر قناة السويس قبل 166 عامًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

Nategek| الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. أبحاث الصف الثالث الإعدادي

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
ثروت الخرباوي
كيف تحوّل شباب الإخوان إلى قتلة لا أمل فى توبتهم؟
المزيد

الثقافة

بيوت الشعر العربية تواصل فعالياتها عبر المنصات الإلكترونية

«الصفقة.. من يشتري ترامب».. كتاب جديد لخلف جابر

«خواطر طبيب نفسي».. كتاب جديد لـ عبد الرحمن عسل عن دار النخبة

غدًا.. مناقشة «مسبار الخلود» لـ شريف العصفوري بـ«مصر المحروسة»