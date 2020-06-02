وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

وضعت الفنانة رجاء الجداوي، قبل قليل، على جهاز تنفس صناعي بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في تطور جديد بحالتها الصحية، بعد تدهور شهدته فجر اليوم الثلاثاء، نقلت على إثره لغرفة العناية المركزة.وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، اليوم، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوحت نسبته بين 87 و89، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين.وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.يذكر أن "الدستور" انفردت بخبر نقلها للعناية المركزة صباح اليوم، وكذلك خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتفاصيل حالتها الصحية، وإيجابية أول تحاليل لها داخل مستشفى أبوخليفة.