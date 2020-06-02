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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مظاهرات احتجاجية بفرنسا لمقتل جورج فلويد بأمريكا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:01 م
مظاهرات
مظاهرات
سناء إسماعيل
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أكد مراسل قنا "إكسترا نيوز"، أن فرنسا شهدت العديد من الاحتجاجات والمسيرات في مارسيليا من قبل بعض الطلاب الفرنسيين على خلفية مقتل جرج فلويد بأمريكا.

وقال، في مداخلة هاتفية للقناة، إن الطلاب طالبوا بمزيد من الحرية وعدم استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة الفرنسية وكانوا يرددون شعارات "الشرطة في كل مكان والعدالة غائبة".

وأوضح أن ألمانيا تضم شبابًا من مختلف الجنسيات، ويتعرضون للعنصرية واستخدام القوة المفرطة، وكان الطلاب في بداية الأمر ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

وأشار إلى أن التجمعات كانت سليمة في مارسيليا وباريس ومعظم المدن الكبرى بباريس، وحاولت الشرطة الفرنسية التعامل بهدوء في بداية الأمر، ولكنها تعاملت بالقنابل المسيلة للدموع والقبض على عدد كبير من المتظاهرين، لأن التجمعات ممنوعة حتى 15 يوليو للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه إلى الآن لم يصدر أي تصريح من قبل الرئيس أو المسئولين حول المظاهرات.

وأوضح أن فرنسا لن تلجأ لتصعيد الأحداث مع المتظاهرين حتى لا تتحول لأعمال شغب مثلما حدث في أمريكا.

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