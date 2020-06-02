أحمد موسى: أين BBC من أحداث أمريكا ولا مبتصحاش إلا لمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل القنوات العالمية نقلت الاحتجاجات والتظاهرات أمام البيت الأبيض أمس، إلا قناة BBC.وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل القنوات بتذيع لايف والبي بي سي قناة فاشلة نايمة، لكن لما الكهرباء تقطع عندنا تطلع لك هواء تقول الكهرباء قطعت في مصر".وتساءل موسى، لماذا لم تعلن منظمات حقوق الإنسان، شجبها وإدانتها لنزول الجيش الأمريكي في الشارع، ولماذا لم يقولون وظيفة الجيش حماية الحدود وليس الشارع الداخلي.وأضاف موسى: "المنظمات الخاينة مقالتش ليه الجيش الأمريكي نزل الشوارع، والبرادعي فين؟ مشفتوش".وتأججت منذ أيام احتجاجات في عدة ولايات أمريكية؛ إثر مقتل جورج فلويد الذي مات جراء خنق شرطي له بوضع ركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس.وتحولت الاحتجاجات للعنف والفوضى في عدة مدن، وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة في محاولة لاحتواء الموقف، كما تم إعلان فرض حظر التجول في مدينة نيويورك الأمريكية.