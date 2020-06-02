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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقي: تأجيل امتحانات طالب الثانوية العامة المصاب بكورونا للدور الثاني

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:24 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه مسموح لطالب الثانوية العامة المصاب بفيروس كورونا تأجيل امتحان بعض المواد إلى الدور الثاني، شرط تقديم شهادة طبية توثق الحالة، على أن يكون لها دور ثان كفرصة أولى كاملة، لافتا إلى أن الأمر أعلن قبل ذلك، في شأن كل الطلاب المرضى أو من يخضعون للحجر الصحي.

جاء ذلك في استجابة لولي أمر طالبة في الثانوية العامة، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للعمل على تأجيل امتحان ابنته المصابة بفيروس كورونا، وتقضي وقتها في الحجر الصحي، نشرها عبر مجموعة "تمرد معلمي مصر" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ولي الأمر، في استغاثته: " الأستاذ الدكتور وزير التربية التعليم، مقدمه لكم الطبيب محمد المتولي محمد رشيد، أحد مصابي فيروس كورونا من الأطقم الطبية، أنا وعائلتي وقد أصيبت إبنتي وهي في الصف الثالث الثانوي، وهي محجوزة معي بالعزل الطبي، وحالتنا الصحية غير مستقرة ونخضع للعلاج المكثف، نرجو الموافقة على تأجيل امتحان بعض المواد إلى الدور الثاني، حيث أن قدرة التركيز عندها هذه الأيام قلت ومازلنا في العزل الطبي حتى تستعيد كامل لياقتها الصحية والذهنية".
شوقي: تأجيل امتحانات طالب الثانوية العامة المصاب بكورونا للدور الثاني
شوقي: تأجيل امتحانات طالب الثانوية العامة المصاب بكورونا للدور الثاني

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