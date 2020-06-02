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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تستعد للقاح كورونا المنتظر بتجهيز معدات التلقيح الجماعي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:03 م
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراءالكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن حكومته بدأت في اتخاذ الإجراءات لشراء الإمدادات الضرورية استعدادا لإجراء "تطعيمات جماعية" بمجرد العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ووقعت عقدا لشراء 37 مليون حقنة.

وكشف رئيس الوزراء، ترودو، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن الحكومة كانت تضيف محاقن إلى قائمة إمدادات "كوفيد- 19" الأساسية التي يتم شراؤها، وذكرت وزيرة المشتريات، أنيتا أناند، أنه تم توقيع العقد مع شركة كندية لتزويد المعدات الضرورية في توصيل اللقاحات.

وقالت الوزيرة: "نحن مستمرون أيضا في العمل من أجل شراء الإمدادات الأخرى اللازمة للتلقيح الجماعي في نهاية المطاف على مستوى نظامي. نحن نتأكد من أنه عندما يتم اكتشاف لقاح قابل للتطبيق، ستكون كندا جاهزة لتوزيعه".

وأشارت الدكتورة تيريزا تام، مديرة الصحة العامة: "نحن بحاجة إلى التخطيط المسبق لهذا الاحتمال"، مضيفة أن العمل جار أيضا حول كيفية إعطاء اللقاح النهائي الأولوية لشرائح معينة من السكان، مضيفة: "نحن نأخذ في الحسبان الحد الأقصى لعدد الكنديين الذين قد يرغبون في التطعيم".

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