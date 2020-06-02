«المواصفات والجودة»: الكمامة القماش ليست مخصصة لمرضى كورونا

كشف أشرف عفيفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مواصفات الكمامة القماش والمقرر عرضها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن فرنسا وجنوب إفريقيا وبعض الدول وضعت مواصفات للكمامة القماش بطريقة علمية.وأكد أن أهم هذه المواصفات هي:- اختبار كفاءة الكمامة لتحديد نسبة منع الفيروس.- اختبار قوة معادلة تغلل المياه لمنع تكون الجراثيم.- اختبار اختراق الهواء.- يجب أن يكون الغزل آمن ولا يؤثر على الجلد.- أن تكون بأبعاد محددة ثابتة ولا تتغير من الغسيل لأنها مصنوعة للاستخدام 30 أو 40 مرة.وأشار إلى أنه سيتم وضع طريقة الاستخدام والغسيل والعلامة التجارية مع كل كمامة، لافتا إلى أن الكمامة القماش ليست طبية ومن يعاني من فيروس كورونا لا يستطيع ارتدائها ولكنها مخصصة للشخص السليم، موضحا أن الهدف من استخدام الكمامات بشكل عام هو تحقيق التعايش، فهي لن تحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 100%، مشددا على ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي.وذكر أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف إنتاج 30 مليون كمامة شهريًا لتوفير احتياجات السوق المحلية والاستفادة من الفائض لتصديره، ومن المقرر توفير 7 أو 8 ملايين كمامة في السوق خلال أسبوع.وعن سعرها فقال إنه وفقا لتعليمات رئيس الوزراء، سيكون في متوسط المواطن البسيط وسيكون هناك لجنة تقوم بتحديده وسيتم مراعاة أن يكون في متناول المواطن العادي، لافتا إلى أن هناك اقتراحات كثيرة لتوزيع الكمامات كأن يتم توزيعها على البطاقة التموينية.