نشأت الديهي عن احتجاجات أمريكا: وصمة عار في تاريخها

علق الإعلامي نشأت الديهي على مشهد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإنجيل، قائلا: "ترامب يذكرنا بعمرو بن العاص، وصلاح الدين الأيوبي عندما رفعا القرآن على أسنة الرماح".ووصف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، ما يجري في أمريكا بأنه وصمة عار في تاريخ أمريكا.وأضاف: "ما حدث وصمة عار، لما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترجل خارج من البيت الأبيض للكنسية ويمسك الإنجيل ويبدأ بالدعاء، أثناء الاحتجاجات المستمرة على عدم المساواة العرقية في أعقاب وفاة الشاب الأسود جورج فلويد أثناء وجوده في شرطة مينيابوليس في البيت الأبيض بواشنطن".وأردف الديهي أن صحيفة "نيويورك تايمز" تمارس عهرا إعلاميا مستمرا، حيث تحدثت عن أن صور الاحتجاجات الأمريكية تذكر المصريين بالثورة الضائعة، معقبًا: "إيه الهبل والعبط والفضايح اللي بتعملوها دي، إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".