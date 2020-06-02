بدء احتفالات عيد القديس الأنبا أبرام دون حضور شعبي في الفيوم

بدأت احتفالات إيبارشية الفيوم بعيد شفيعها القديس الأنبا أبرام، أسقف الفيوم والجيزة بديره بالعزب، اليوم الثلاثاء، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية، وعدد محدود من الآباء والمكرسات ودون حضور شعبي.وخلال الاحتفال تم إخراج جسد القديس من المزار الخاص به وحمله الآباء الكهنة ووضعوه أمام الهيكل ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات.كما قام نيافة الأنبا أبرآم بتطييب جسد المطران، المتنيح في العاشر من يونيو عام 1910.وكانت الكنائس المسيحية المختلفة قد احتفلت بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر قادمة من فلسطين، وأقامت القداسات الإلهية بالكنائس مقتصرة على الكهنة والأساقفة دون حضور شعبي.وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة الخماسين المقدسة، والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل، والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل، وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.