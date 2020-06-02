شكري يؤكد دعم مصر المستمر للشعب اليمني

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، دعم مصر المُستمر للشعب اليمني الشقيق، وأهمية تنسيق الجهود لتوفير الدعم الإنساني لهم، في ظل وجود نحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.وأشار شكري، خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر المانحين لليمن 2020، والذي تُنظمه المملكة العربية السعودية، عبر الفيديو كونفرانس، بالشراكة مع الأمم المتحدة، إلى أن اليمنيين يعانون من نقص في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، فضلًا عما يُلقيه الصراع الدائر في اليمن وتفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد من أعباء.وصرح المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل كلمته بالتأكيد على أهمية الاجتماع من أجل تنسيق الجهود، وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لدور المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في تنظيم هذا الاجتماع.وأضاف حافظ، أن شكري لفت إلى استضافة مصر حاليًا لأكثر من مليون مواطن يمني ممن يتلقون ذات الخدمات التعليمية والصحية للمصريين، كما أعلنت مصر مؤخرًا عن استقبال "رحلات الرحمة"، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى اليمنيين من جميع أنحاء اليمن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي تُقدمها السلطات المصرية لمنح تأشيرات للمواطنين اليمنيين لأغراض تعليمية.وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على التوصل لتسوية سياسية تُحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، ورفض مصر بشدة أي محاولات لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومن ثَمَّ الأمن القومي العربي.كما شدد شكري، على إدانة مصر أي محاولة لعرقلة حرية وأمن الملاحة في مضيق باب المندب، مما يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.