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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد تدهور حالتها بسبب كورونا.. عمل منتظر عرضه لرجاء الجداوي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:18 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
محمد مجدي
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كشفت مصادر قريبة من الفنانة رجاء الجداوي عن تدهور حالتها الصحية، اليوم الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال تواجدها بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية المخصص لعزل مصابي الفيروس.

وتنتظر النجمة الجداوي مشاركتها كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسلها الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، للنجمين محمد عبدالرحمن ومحمد سلام، وكانت قد صورته مؤخرًا، والمقرر عرض حلقة ظهورها خلال شهر يونيو الجاري، على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو العمل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيري، وبطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود.

وأكدت مصادر، في وقت سابق، أن النجمة الكبيرة تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية، خاصة بعد شعورها بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس، ودوخة شديدة، جعلها تنقل على الفور للعناية المركزة.

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