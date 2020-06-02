الاحتلال الإسرائيلي يدرس منع عباس من الخروج من رام الله

تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدى إمكانية منع أو السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بالخروج من رام الله دون تنسيق أمني، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأوضحت سلطات الاحتلال أن موكب أبومازن، عند خروجه، يتم تأمينه من الأمام ومن الخلف، وهو ما يلزم وجود تنسيق كما في السابق.وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، بعدم السماح لعناصر الأجهزة الأمنية المسلحة الفلسطينية بين المدن في الداخل المحتل دون وجود تنسيق أمني.وأعلن عباس، في وقت سابق، حل الاتفاقيات كافة مع الاحتلال وأمريكا بما فيها الاتفافيات الأمنية، ردًا على مساعي إسرائيل لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.