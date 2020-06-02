أستاذ أمراض صدر: 85 % من مصابي كورونا تعافوا

قال الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، إن 85% من مصابي فيروس كورونا تعافوا، متابعا أن المشكلة فى انتقاله عند التكلم أو التنفس من المريض لشخص سليم على بعد أقل من 80 سم.وأضاف «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» أن كورونا مثله مثل أى فيروس أخر، مشيرا إلى أنه ليس مفزع بالطريقة التى يتخيلها الناس.كما شدد على ضرورة التباعد وأن الاختلاط مع أحد يجب أن يكون هناك مسافة متر بينه وبين أي شخص آخر، مبينًا أن ارتداء الكمامة يجب أن يكون أثناء النزول إلى الشوارع أو ركوب المواصلات العامة، والتواجد بالأماكن الخدمية مثل البنوك والشهر العقارى والمحاكم، بالإضافة إلى المحلات التجارية.كما شدد على ضرورة شراء الكمامات من الصيدليات، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون معقمة، بالإضافة إلى ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون قبل استخدامها.