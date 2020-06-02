«المصريين الأحرار» يعقم مكاتب البريد بالسويس قبل صرف المعاشات

قامت أمانتي المرأة والشباب بحزب "المصريين الأحرار" بالسويس، بأعمال تعقيم وتطهير مكاتب بريد التأمينات والمعاشات بالسويس الرئيسي والفرعي والغريب والأربعين ومكتب المحطة، بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم سماح مهدى أمينة المرأة، عادل الزهيري أمين الشباب، وبحضور محمد مصباح، مدير مكتب بريد السويس الرئيسي، ومحمد أبو الحمد، رئيس ومنطقة بريد السويس.وقال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، في بيان، إن تعقيم مكاتب البريد جاء حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين وانطلاقًا من الدور المجتمعي ومواكبا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التعقيم قبل حضور المواطنين وبعد انصرافهم، مع توزيع الكمامات على الوافدين والمارة تزامنا مع بداية قيام هيئة البريد المصري بصرف معاشات شهر يونيو.وأوضح فاضل، أن الفاعليات مستمره طوال فترة صرف المعاشات للحفاظ على المواطنين والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطنين وتقديم المساعدة.