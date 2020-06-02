«السياحة» تطلق جولة افتراضية لكنيسة القديسين سرجيوس وواخوس

تطلق وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية جديدة لكنيسة "القديسين سرجيوس وواخوس" المعروفةفي منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لتلك الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر، ويرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وواخوس.وأضاف المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثل بقية الكنائس المبكرة، صممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي حيث تتكون من مساحة عرضية، وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة)، وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة والتي تعكس روح العمارة القبطية في مصر، فنرى مغطس التعميد، والحجاب الخشبي المطعم بالعاج، بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.وتابع:" تم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي".