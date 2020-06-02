رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:50 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
طباعة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إن هناك 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات، مضيفا أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين شخص".

ودعا جوتيريش - في كلمته أمام مؤتمر الرياض للدول المانحة لليمن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- الجميع إلى المساعدة في تمويل مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، ويجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.

وأضاف: "أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن"، مشيرا إلى أن أكثر من 30 % من البرامج الأممية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، وأن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة.

وشدد على أنه يجب دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.

ولفت إلى النقص الحاد بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - في كلمته أمام المؤتمر - إن "المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار لمساعدة اليمن منذ بدء الأزمة، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.

وشدد بن فرحان، على أن ميليشيات الحوثي تستحوذ على المساعدات الإنسانية المتوجهة لليمن، مطالبا بمنع الميلشيات من قرصنة المساعدات.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن المملكة حريصة دائما على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في البلاد.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني مَعِيِن عبد الملك، أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة على البقاء، موجها في الوقت نفسه الشكر للسعودية على المساعدات المخصصة لبلاده.

ولفت إلى أن الأوضاع تزداد صعوبة في اليمن، وأن اليمن في مهب أزمة غير مسبوقة بفعل الانقلاب الحوثي، مشددا على أن الحوثيين علموا على نهب أموال الدولة.

وشدد على أن هناك فسادا وتلاعبا تمارسه ميليشيات الحوثي على منظمات إغاثية، موضحا أن 80% من اليمنيين بفتقدون المياه الصالحة للشرب.

وأكد أن ميليشيات الحوثي ترفض كافة المبادرات لمواجهة فيروس كورونا.. موضحا أن الحكومة اليمنية عملت على تخفييف الأزمة الاقتصادية عبر إجراءات قانونية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة ما يزيد على 126 جهة؛ منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يؤكد لمجلس الأمن موافقته على استئناف مفاوضات سد النهضة

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

السودان: موقف الخرطوم حيال سد النهضة لم يتغير

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«الرمد أبرزها».. أمراض تفشت بين عمال حفر قناة السويس قبل 166 عامًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

«الثقافة تعرض أوبريت «الأرملة الطروب» على يوتيوب

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا