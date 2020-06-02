عودة العروض المسرحية بنظام التباعد الاجتماعي قريبًا

يستعد القائمون على المسرح المصري على رأسهم إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، لعودة العروض المسرحية مرة أخرى لكن بشرط الالتزام الكامل بقواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للفنانين والجمهور.ويجرى إقامة العروض المسرحية في أماكن مفتوحة وفي المسارح الكبيرة مثل المسرح القومي مع التنبيه بارتداء الكمامات، كما سيتم تقديم العروض المونو دراما التي تعتمد علي بطل واحد أو العروض العادية لكن بشرط ألا يزيد عدد أبطال العرض عن ثلاثة فنانين.وتوقف النشاط المسرحي، منذ فترة تتخطى الشهرين، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم أجمع.