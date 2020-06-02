السيطرة على حريق هائل بمخزن معدات سينمائية في الهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة على حريق هائل التهم عقارًا مخصصًا لتخزين معدات التصوير السينمائي بشارع الهرم، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع الحريق في عقار مكون من 4 طوابق بشارع المجزر الآلي بالهرم، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وتولت قوة أمنية ترأسها العميد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، فرض كردون أمني حول العقار وإبعاد الأهالي منعا لوقوع إصابات.أفادت التحريات أن الطابق الأول من العقار مسجد وباقي الطوابق مخصصة كمخازن معدات تصوير سينمائي وملابس سينمائية يقوم مالكها بتأجيرها لاستديوهات التصوير، وتبين أن تلك المعدات والملابس ساعدت على اشتعال النيران وامتدادها بشكل سريع.