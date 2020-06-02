48 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا في بريطانيا

أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات أكثر من 48 ألف وفاة في المملكة المتحدة نتيجة إصابات مؤكدة أو مرجحة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة أعلى من أرقام السلطات الصحية.وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن عدد الوفيات نتيجة وباء «كوفيد- 19» في إنجلترا وويلز تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سبعة أسابيع مع إحصاء 2589 وفاة خلال الأسبوع الممتد حتى 22 مايو.وتختلف الأرقام التي ينشرها المكتب أسبوعيًّا عن الحصيلة اليومية الصادرة عن الحكومة، والتي تقتصر على الحالات التي أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأفادت آخر حصيلة حكومية صدرت الإثنين عن 39045 وفاة.وتسجل بريطانيا ثاني أعلى حصيلة في العالم جراء الوباء، بعد الولايات المتحدة.كما تشير أرقام المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن حصيلة الوفيات منذ بدء انتشار الوباء تزيد بمقدار 62 ألف وفاة عن متوسط السنوات الخمس الماضية في مجمل أنحاء المملكة المتحدة.