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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
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د. محمد الباز
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إنفوجراف
عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:11 م
تنفيذ أحكام
حسام التمساح
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تقدم "الدستور" خلال الانفوجراف التالي أبرز المعلومات المهمة عن عقوبة التستر على المجرمين وعدم الإبلاغ عن أماكن تواجدهم وخاصة الهاربين من تنفيذ أحكام.
الكلمات المفتاحية
عقوبة
حكم
تنفيذ
المجرمين
التستر
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