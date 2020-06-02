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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحذر الصين من خطوات تحدد مسارها في هونغ كونغ

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:09 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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حذرت بريطانيا الصين من اتخاذ خطوة تحسم مسارها ولا يمكنها العدول عنها بشأن هونغ كونغ، قائلة إن بكين يجب أن تتراجع وأن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان، الثلاثاء: "الكرة في ملعب حكومة الصين، ويتعين عليها تحديد خياراتها".

وأضاف أن "بإمكانها عبور خط حاسم وانتهاك الحكم الذاتي وحقوق سكان هونغ كونغ، أو يمكنها التراجع وتفهم المخاوف السائدة في المجتمع الدولي، وأن تكون على قدر المسئولية كعضو رائد في المجتمع الدولي".

وتابع راب: "لا نسعى لمنع صعود نجم الصين، نحن أبعد ما نكون عن ذلك، نرحب بالصين كعضو رائد في المجتمع الدولي ونتطلع للعمل معها في كل المجالات، من التجارة إلى التغير المناخي".

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