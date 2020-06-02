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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 متهمين بتصنيع 60 ألف كمامة مجهولة المصدر بعين شمس

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:09 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل - عمرو المزيديضبض
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نجح ضباط مباحث أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 4 متهمين بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، في عين شمس.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية، كورش لتصنيع الكمامات الطبية دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة ملاكى.

بتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، ومبلغ مالى 84600 جنيه.

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع سيدتين دون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وتم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على 59500 كمامة طبية "معدة للبيع"، 21 ألف كمامة طبية تحت التصنيع، ماكينة خياطة، 5 لفافات، دعائم بلاستيكية، أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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