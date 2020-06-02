إخماد حريق شب فى مخزن تجارى بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل مخزن تجارى فى مدينة 6 أكتوبر.تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.