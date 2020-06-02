إخماد حريق شب فى مخزن تجارى بأكتوبر
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:47 ص
ندى حمديطباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل مخزن تجارى فى مدينة 6 أكتوبر.
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.