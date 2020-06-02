العراق يدمر موقعين لـ«داعش» في صلاح الدين

تمكن الطيران العراقي من تدمير عربة وموقعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، وذلك ضمن عمليات "أبطال العراق " التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه خلال عمليات "أبطال العراق - نصر السيادة" تمكنت قوات الطيران العراقي من تدمير عربة و"وكرين " إرهابيين لعصابات "داعش " الإرهابية، ضمن المحور الشرقي لقيادة عمليات صلاح الدين.وأضافت أنه تم تفجير عبوة ناسفة من قبل عناصر وحدات الهندسة كانت مزروعة على محور تقدم القوات.وفي السياق ذاته، أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في "كركوك" استهداف طيران التحالف الدولي موقعين لـ"داعش " بوادي الشاي جنوب "كركوك" ما أدى إلى مقتل 13 ارهابيًا في ضربتين جويتين.