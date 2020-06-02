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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يدمر موقعين لـ«داعش» في صلاح الدين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:44 ص
داعش
داعش
أ ش أ
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تمكن الطيران العراقي من تدمير عربة وموقعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، وذلك ضمن عمليات "أبطال العراق " التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه خلال عمليات "أبطال العراق - نصر السيادة" تمكنت قوات الطيران العراقي من تدمير عربة و"وكرين " إرهابيين لعصابات "داعش " الإرهابية، ضمن المحور الشرقي لقيادة عمليات صلاح الدين.

وأضافت أنه تم تفجير عبوة ناسفة من قبل عناصر وحدات الهندسة كانت مزروعة على محور تقدم القوات.

وفي السياق ذاته، أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في "كركوك" استهداف طيران التحالف الدولي موقعين لـ"داعش " بوادي الشاي جنوب "كركوك" ما أدى إلى مقتل 13 ارهابيًا في ضربتين جويتين.

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