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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حسن نافعة» والمتهمون فى «صلاة التراويح» أبرز المحاكمات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:24 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي - عادل عبد العال
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تنظر محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من محاكمات الرأي العام أبرزها تظلم حسن نافعة، ومحاكمة 555 متهمًا داعشيًا، والحكم على المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم.

- محاكمة 12 شخصًا أقاموا صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 12 شخصًا في اتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل أحدهم.

وتولى المحاميان محمد رشوان وإيهاب عيد الدفاع عن المتهمين، ودفعا بانتفاء ثمه قصد جنائي لارتكاب الجريمة.

وكان ضباط قسم القطامية قد ألقوا القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.


- الحكم في إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبدالرؤف نجم عبدالوهاب، وسعيد يحيى عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبدالعال حسن.

جدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقى القبض عليهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.


-محاكمة 555 متهمًا بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية"

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمالًا عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.


- الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الثلاثاء، حكمها على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وآخرين بتهمة الرشوة.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم؛ "ص. س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، و"م. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م.ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات، و"ه. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م.ا"، محاسب قانوني، و"ج.ع"، محاسب قانوني، و"ع.خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.


سماع شهادة المدعي بالحق المدني في قضية " الفساد مليار دولار"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الثلاثاء، مرافعة المدعى بالحق المدنى. في محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"،


- الحكم في تظلم حسن نافعة علي قرار منع التصرف في أمواله

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الحكم في التظلم من قرار منع التصرف في الأموال بشأن حسن نافعة.

يذكر أنه في جلسة سابقة أعطت المحكمة التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوم، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس، مع استمرار سريانه.

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