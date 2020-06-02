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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 مدنيين فى انفجار بشمال أفغانستان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:19 ص
انفجار
انفجار
وكالات
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أعلن مسئولون محليون اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 مدنيين على الأقل، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بإقليم قندوز شمالي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم الإقليم، إن هناك ستة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، بعد أن تعرضت دراجتهم النارية للانفجار مساء أمس الإثنين في منطقة خان آباد بالإقليم.

وجميع الضحايا هم شباب من إقليم بدخشان، كانوا عمال في أراض زراعية بقندوز.

ويقول المسئولون المحليون إن المنطقة تخضع لسيطرة جماعة طالبان.

ويشار إلى أن الجماعة المسلحة لديها تواجد قوي في الكثير من أنحاء الإقليم، وقد شنت عددا من الهجمات العينفة على قوات الأمن الأفغانية هناك خلال الأسابيع الأخيرة.

وقام كل من طالبان والحكومة الأفغانية بالتقليل من حدة التوتر العسكري بينهما بعد وقف إطلاق النار خلال فترة عطلة عيد الفطر التي استمرت ثلاثة أيام.

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