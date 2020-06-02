فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا في قلقيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية.وأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عامًا، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافٍ.وأضافت الكيلة أن الإصابات موزعة على محافظات القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 42 حالة.وتبلغ نسبة حالات التعافي 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، فيما يبلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطنًا ومواطنة.