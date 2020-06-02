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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا: شعرت بالذعر لوفاة جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 ص
جاسيندا أرديرن
جاسيندا أرديرن
وكالات
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الثلاثاء، إنها شعرت "بالذعر" لوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، ورحبت باحتجاجات التضامن السلمية في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن المحتجين استهانوا بقواعد التباعد الاجتماعي.

وحسبما أفادت وكالة الانباء الفرنسية، شارك ألوف النيوزيلنديين في مسيرة سلمية في إطار احتجاجات في الولايات المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم تشجب الطريقة التي مات بها فلويد بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي.

وقالت أرديرن لقناة (تي. في. إن. زد) في مقابلة: "أعتقد أنني أقف مع كل من يشعرون بالذعر بسبب ما رأيناه".

وأضافت في إشارة إلى قيود التباعد الاجتماعي في التجمعات الكبيرة: "لا أريد وقف الاحتجاجات السلمية.. لكن القواعد مفروضة لحماية الشعب".

ويصف بعض الأنصار الليبراليين أرديرن بأنها "مناهضة لترامب" وتدافع عن قضايا مثل العدالة الاجتماعية والتعددية والمساواة.

ونالت أرديرن ثناء عالميا لتعاملها مع أسوأ حادثة إطلاق نار في نيوزيلندا عندما قتل مسلح من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض 51 مسلما في مسجدين بكرايستشيرش يوم 15 مارس 2019.

وقالت أرديرن إن تعامل بلادها مع هذا الهجوم أوضح أن شعب نيوزيلندا ينبذ العنصرية والكراهية.

وقالت خلال المقابلة: "ويعني هذا أيضا أننا ننبذهما كدولة أينما رأيناهما في العالم" وأضافت أنها تتفهم شعور المحتجين.

ولم تسجل نيوزيلندا أي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة الماضية وهي على مشارف القضاء على الفيروس محليا. وتخضع البلاد لإغلاق شامل منذ قرابة سبعة أسابيع.

وقالت أرديرن إنه قد يتم رفع جميع القيود الأسبوع المقبل حيث تعتزم مراجعتها في الثامن من يونيو قبل الموعد المحدد في 22 يونيو ويتزايد الضغط من الشعب وزعماء الأحزاب لتخفيف القيود.

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