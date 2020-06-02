قوات الحرس الوطنى تتدخل لإبعاد المتظاهرين من محيط البيت الأبيض

تدخلت قوات الحرس الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولا من صباح اليوم الثلاثاء لإبعاد المتظاهرين من محيط البيت الأبيض.وحسبما أفاد "موقع سكاي نيوز عربية" تنتشر عناصر الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض للحد من التظاهرات والاحتجاجات وما ينتج عنها من أعمال تخريب وعنف تشهدها الشوارع المحيطة في الوقت الحالي.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.