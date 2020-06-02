وزير الأوقاف: تجهيز مستشفى الدعاة لعلاج مصابى كورونا

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه -في ضوء عناية وزارة الأوقاف بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن - قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون بالطبع لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.مع التأكيد على الآتي:١ - التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة.٢- تحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.٣ - تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن ٣٥ ٪؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة ال ٦٥ ٪؜ على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.