تونس تفتح حدودها البرية والجوية والبحرية فى 27 يونيو

قالت السلطات التونسية، إن البلاد ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت الحكومة أيضًا، إنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى، اعتبارًا من يوم الخميس 4 يونيو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا، و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.وتوقعت تونس أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4.3 في المئة هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1956.وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.