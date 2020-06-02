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الكويت: اقتصار مسحات كورونا للحالات غير المستقرة فقط

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:25 ص
وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية
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أصدرت وزارة الصحة الكويتية تعميما للمستشفيات والمراكز الصحية، بتحديث آلية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، من خلال اقتصار عمل المسحات للحالات غير المستقرة فقط، والتي تستدعي الدخول إلى المستشفى.

ونص قرار "الصحة" الكويتية، على أن يطلب من هذه الفئة المشتبه في إصابتها بكورونا، لوجود أعراض مثل ارتفاع بدرجة الحرارة، وسعال، أو أعراض تنفسية أخرى، أو المخالطين، ولا تستدعي حالتهم الدخول الى المستشفى، بأن يقوموا بحجر أنفسهم في المنزل، لكي لايكونوا سببا في انتقال العدوى، وذلك بدون عمل مسحة.

كما نص التعميم الجديد على إلغاء مسحات الخروج للأشخاص المصابين بالفيروس، حيث إنه كان المعتمد في السابق، أخذ مسحتين بعد مرور 14 يوما من الإصابة، وكان يشترط أن تكون المسحتين سلبيتين، لكي يتم التأكد من شفاء المريض، بينما نص التعميم الجديد على الاحتفاظ بمرور 10 أيام على تحسن الأعراض، لكي يتأكد الشفاء من المرض، دون الحاجة لعمل مسحة بعد التحسن، وهو ما سيرفع من أعداد المتماثلين للشفاء يوميا.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن، شفاء 1513 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 12 ألفا و899 حالة.

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