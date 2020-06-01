رسالة مؤثرة من مدير حميات دمنهور للشباب بعد إصابته بكورونا

قال الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يتابع العمل بالمستشفى بشكل مستمر من خلال المرور على كافة الأقسام ولن يلزم مكتبه.وأضاف: «لازم أطمن على المرضى والطاقم الطبي.. ونحن نعمل منذ فترة كبيرة نعمل على فرز المرضى.. وأهم شئ عندي هو حماية الطاقم الطبي اللي معايا علشان أقدر أخدم الناس».وأضاف «هواش» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «يوم الجمعة الماضية باشرت العمل منذ الساعة الثامنة صباحًا وفى تماما الساعة السادسة شعرت بتعب شديد، وقمت بعمل مسحة على الفور وجلست في سيارتي لحين ظهور نتيجة المسحة حتى لا اختلط بأحد.. وبعد تبين إيجابيتها اتبعت البرتوكول العلاجي».ولفت إلى أن زوجته ظهرت عليها الأعراض عقب إصابته بيوم، واتبعت أيضًا البرتوكول العلاجى، مشيرًا إلى أنه عزل نفسه وزوجته وابنائه منزليًا.وتابع: «الحاجة الوحيدة اللى كنت خايف منها هم جيرانى ولكن الحمد الله ناس منهم وضعوا لى ورود على باب الشقة وراسلونى لكى يطمئنوا على صحتي».واستنكر «هواش» مزايدة البعض على البروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة، مشددًا على أنه جيد جدًا ونتائجه إيجابية، مناشدًا الشباب أن يتلقوا علاجهم بالمنزل حال ظهور أعراض كورونا عليهم من أجل توفير الأسرة وغرف الرعاية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأكد مدير مستشفى حميات دمنهور أنه سيقوم بالتبرع ببلزما الدم الخاص به وزوجته عقب شفائهما من فيروس كورونا المستجد.