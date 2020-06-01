وزيرة الصحة تحذر المواطنين: «بلاش تسحبوا الأدوية»

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت نصف مليون جرعة أدوية للحالات الحرجة بفيروس كورونا المستجد، ومليوني جرعة لحالات العزل المنزلي، و8 ملايين جرعة للمخالطين، مشيرة إلى إصدار أوامر توريد بأضعاف هذه الكميات خلال اجتماع للأدوية والمستلزمات.وأضافت «هالة» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز» مساء الاثنين، أن الأدوية متوافرة لدى الوزارة إذا احتاج المواطن إليها من خلال 5013 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، مناشدة المواطنين: «بلاش نسحب الأدوية لأن هناك احتياجًا عالميًا».ولفتت إلى توفير قوافل أدوية في القاهرة (65 سيارة)، متابعة أن الوزارة توفر هذه السيارات في المشروعات الكبيرة الإنشائية والمصانع للحفاظ على الإنتاجية والأماكن التي بها تكدس وحالات شديدة.وأشارت إلى مناقشة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد سن المعاش للأطباء حتى 62 عامًا، مع رئيس الوزراء والحكومة، مستطردة: «الأطقم الطبية كلما زاد السن زادت الخبرة، ومن الصعب التفريط في هذه الأطقم».وفى وقت سابق أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم الإثنين، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.