الجمعة.. الأنبا بولا يترأس اجتماعه العام «أونلاين»

يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، مساء الجمعة المقبلة اجتماعه العام الأسبوعي "دون حضور"، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص نيافته أسبوعيًا على إلقاء عظة روحية، وذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.