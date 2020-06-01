عمرو أديب: 700 سرير بمستشفى خارج الخدمة لعدم وجود أطباء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض الأطباء- وهم "قلة"- لا يذهبون للمستشفيات، وهذا الأمر موجود قبل كورونا، لافتا إلى أن مستشفى حكوميا به 700 سرير فاضي ولا يستطيع قبول مصابين لعدم وجود أطباء به.وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة توفر ملايين الجرعات من الأدوية، وتقوم بجهد جبار لخدمة المواطنين وتوفير العلاج لهم.وتابع "أديب"، أنه يوجه التحية لكل الأطباء الذين يقومون بدورهم في علاج المصريين، مواصلا: "أشيد بالأطباء وأقدس أرواح شهدائهم وشهداء الأطقم الطبية، ولكن يجب حصر الأطباء الذين لا يذهبون للمستشفيات".