أديب: «دول أكبر مننا وحصلتلها أزمة سراير زينا»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولا كبيرة ذات قدرات عملاقة عجزت أمام فيروس كورونا، موضحًا أن هذا وباء لا يُلام عليه أحد، وما يحدث في مصر يحدث في كل دول العالم.وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أننا حتى الآن لم نصل لمرحلة إنشاء خيام لاستيعاب الأعداد، متابعا: "ولو عملنا كده مفيش حد يلوم مصر، ودول أكبر مننا وحصلتلها أزمة في السراير زينا".وواصل: "لو في بعض القصور ممكن نقبله، لكن نحط للمشاكل حلول، وده اللى إحنا بنعمله دلوقتى، وهيكون في أرقام في كل محافظة للرد على استفسارات المواطنين بسبب كورونا، بدل رقم 105 اللى مصر كلها كانت بترن عليه".